Armie Hammer: la star di Assasinio sul Nilo pronta a tornare con la sua ex moglie

Armie Hammer è attualmente al cinema con Assassinio sul Nilo e stando a quanto riportato da alcune fonti vicine all'attore, più che per la sua vita lavorativa, l'interprete di Simon Doyle sarebbe alle prese con un particolare momento della sua vita privata.

Sembra infatti che dopo lo scandalo che lo ha trovolto, Armie Hammer sarebbe finalmente riuscito a ricucire, almeno in parte, il rapporto con la sua ex moglie Elizabeth Chambers. Nel luglio del 2020 i due avevano annunciato il loro divorzio, la fine della loro relazione ai tempi sembrava essere piuttosto pacifica ma a quanto pare la donna già aveva iniziato ad intuire che le cose con il suo compagno non andavano nel migliore dei modi.

Ora, come riferito da una fonte a People i due, soprattutto per il bene dei loro figli, starebbero tentando di sistemare le cose: "La priorità di Elizabeth sono sempre stati i suoi figli e il loro benessere viene prima di ogni cosa. L'anno passato non è stato di certo facile, ma lei e Armie si sono sempre amati. Stanno lentamente provando a capire come far funzionare le cose, ma essere genitori dei loro due figli verrà sempre prima. Lui è davvero l'amore della sua vita. Ovviamente hanno avuto molti problemi, ma la riabilitazione Armie ha confermato che lui è disposto a compiere grandi cambiamenti. Vanno d'accordo e si divertono a uscire con i bambini".

Lo scorso dicembre Armie Hammer ha lasciato il rehab e insomma, sembra proprio che le cose per l'attore finalmente iniziate a girare nuovamente per il verso giusto.