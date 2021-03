Armie Hammer, spuntano messaggi espliciti inviati per sbaglio all'ex-moglie

Non sembra esserci tregua per Armie Hammer: la star di Chiamami col Tuo Nome è ancora al centro delle polemiche dopo la questione cannibalismo e, stando a quanto leggiamo in queste ore, sembra destinata a non trovar pace per ancora un po'.

Anche stavolta, neanche a dirlo, sono dei messaggi a mettere Hammer in una brutta posizione: quelli saltati all'occhio dell'opinione pubblica nelle ultime ore, in particolare, risalirebbero al periodo del matrimonio dell'attore con Elizabeth Chambers, relazione della cui fine sarebbero stati una delle cause scatenanti.

Pare, infatti, che di ritorno da un viaggio di famiglia (Hammer aveva deciso di tornare a casa in solitaria proprio per allontanarsi dal clima teso che già caratterizzava il matrimonio con Chambers) l'attore abbia inviato dei messaggi piuttosto compromettenti ad alcune donne con cui intratteneva relazioni extra-coniugali: messaggi che, neanche a dirlo, secondo le voci circolate nelle ultime ore conterrebbero ancora una volta allusioni a stupro e violenze di vario genere.

Gli sms di cui sopra finirono però nelle mani sbagliate: pare infatti che a riceverli sia stata proprio Elizabeth Chambers, che da quel momento avrebbe dunque deciso irrevocabilmente di porre fine alla relazione con l'allora marito. Ecco, intanto, cos'ha dichiarato l'ex-ragazza di Armie Hammer relativamente alle accuse di cannibalismo; in seguito allo scandalo, ricordiamo, Hammer ha lasciato il cast di Shotgun Wedding.