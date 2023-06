Armie Hammer, sancito il divorzio da Elizabeth Chambers

A tre anni di distanza dalla richiesta ufficiale, Armie Hammer ed Elizabeth Chambers hanno formalizzato il proprio divorzio. La star di Chiamami col tuo nome ha presentato la sua dichiarazione conclusiva e quindi tra i due ormai ex coniugi è stato raggiunto un accordo in merito al mantenimento e alla divisione dei beni.

In base a quanto riporta People, la dichiarazione svela che 'le parti hanno stipulato un accordo scritto riguardante la loro proprietà e i loro diritti di matrimonio o unione domestica, compreso il mantenimento, il cui originale è o è stato presentato in tribunale'.



In tal senso, Hammer e Chambers hanno fatto richiesta congiunta al tribunale di approvare l'accordo formalizzato tra le parti.

Il divorzio pone definitivamente fine al matrimonio tra Armie Hammer ed Elizabeth Chambers, conclusosi nei fatti nel 2020, quando Chambers fece richiesta formale dopo dieci anni di matrimonio.

I due hanno avuto insieme due figli, Ford (6 anni) e Harper (8 anni).



In seguito alla separazione nel 2021, Armie Hammer ha affrontato accuse di abusi sessuali che hanno condotto ad un'indagine della polizia di Los Angeles; accuse cadute a maggio, quando il procuratore distrettuale ha annunciato di essersi rifiutato di perseguire l'attore alla presenza di prove insufficienti per accusarlo di qualche crimine.



Armie Hammer pensò al suicidio dopo le accuse, secondo quanto dichiarato dall'attore, che in una nota ufficiale qualche settimana fa ringraziò la procura:"Sono molto grato al procuratore distrettuale per aver condotto un'indagine approfondita e per essere giunto alla conclusione che sono rimasto a guardare per tutto questo tempo, che non è stato commesso alcun crimine. Non vedo l'ora di iniziare quello che sarà un processo lungo e difficile per rimettere insieme la mia vita ora che il mio nome è stato cancellato".