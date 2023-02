Armie Hammer rompe il silenzio dopo le accuse di stupro: 'Ho pensato al suicidio'

Sono passati due anni da quando sono state rese note le accuse di abusi sessuali di alcune ragazze nei confronti di Armie Hammer, che non si è mai pronunciato sull'accaduto, di fatto scomparendo dalle scene. L'interprete è tornato a parlarne ammettendo di aver pensato persino al suicidio.

Nel corso degli ultimi anni è stata portata avanti un'indagine da parte della polizia di Los Angeles per capire se ci fossero effettivi comportamenti violenti di Hammer nei confronti delle sue partner conosciute quasi tutte online. Nonostante l'attore professi fermamente la sua innocenza ha comunque ammesso di aver avuto nel corso degli anni comportamenti particolarmente aggressivi verso le persone con cui ha avuto delle relazioni. Riguardo le accuse di cannibalismo e il suo interesse verso pratiche sadomaso, l'attore ha addossato la colpa ad una presunta violenza sessuale che avrebbe subito a 13 anni dal suo pastore.

Mentre Armie Hammer ha lasciato ufficialmente la rehab ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. "Quello che mi ha fatto è stato introdurre la sessualità nella mia vita in un modo che era completamente fuori dal mio controllo" ha spiegato Hammer “Ero impotente. Non avevo alcun controllo della situazione. La sessualità mi è stata presentata in un modo spaventoso in cui non avevo alcun controllo. I miei interessi poi sono finiti nella direzione: voglio avere il controllo della situazione, sessualmente".

A questo si è aggiunta la confessione dell'attore di aver pensato al suicidio subito dopo che tutte le accuse sono emerse. Raccontando la sua reazione, sembra che il pensiero abbia sul serio toccato la sua mente e che a fermarlo sia stato solo l'amore verso i suoi figli ancora troppo piccoli, almeno secondo le sue parole. "Sono andato in riva all'oceano e ho nuotato il più lontano possibile e speravo di annegare, o di essere colpito da una barca o mangiato da uno squalo" spiega l'attore "Poi ho capito che i miei figli erano ancora a terra e che non potevo farlo a loro" ha concluso.

Lo scandalo che ha coinvolto Hammer è diventato un vero e proprio caso mediatico a livello internazionale. A riguardo è stata realizzata anche una ducuserie intitolata House of Hammer che scava nel passato dell'attore e della sua famiglia.