Armie Hammer ribadisce di non aver ricevuto alcuna proposta per The Batman

Nel corso di una recente intervista, Armie Hammer ha ribadito la sua completa estraneità al progetto di The Batman, un ruolo che ha condito parte del suo passato ma che non si è mai concretizzato.

L'attore, infatti, era stato ingaggiato dalla Warner nella metà degli anni Duemila per interpretare un giovane Bruce Wayne/Batman nel film mai realizzato di George Miller, Justice League Mortal. Passata quell'opportuità, il nome di Hammer ha cominciato a circolare nuovamente una volta annunciato l'addio di Ben Affleck al ruolo del Cavaliere Oscuro, ma Hammer continua a ribadire di non essere mai stato approcciato dalla produzione per la parte.

Parlando a USA Today, infatti, l'attore ha risposto alla domanda se gli piacerebbe indossare il mantello nel nuovo The Batman di Matt Reeves: "Si, beh è questo il problema: non sono mai stato contattato per la parte, ma se lo fossi ci salterei subito dentro. Puoi solo dire 'si' o 'no' ai progetti che ti vengono offerti". Hammer ha poi parlato delle incarnazioni di Batman al cinema e delle sue preferite: "Sono state così diverse. Michael Keaton è stato ovviamente il mio primo Batman, ma la versione di Christian Bale è assolutamente incredibile. Comunque nessuno riuscirebbe a competere con i capezzoli del Batman di George Clooney".

Se dovessimo sottostare alle voci che vogliono Matt Reeves alla ricerca di un Batman dai 25 ai 30 anni, Hammer sarebbe di poco fuori da questa fantasiosa graduatoria, avendo già 32 anni. Ma tutto è possibile. L'uscita di The Batman, scritto e diretto da Reeves, è fissata al 25 giugno 2021, con l'inizio delle riprese che dovrebbe avvenire per questo dicembre. Per allora sapremo...