Armie Hammer senza pace, le scuse a Miss Cayman per un video su Instagram

Armie Hammer si è scusato pubblicamente con la reginetta di bellezza Miss Cayman e i funzionari del concorso a causa di un appellativo che l'attore ha affibbiato ad una donna in lingerie dei Caraibi che si vede in un video pubblicato sul profilo Instagram personale della star, che in questo periodo sembra non trovare pace.

Armie Hammer aveva commentato in questo modo la clip che vede una donna sul letto di una camera d'albergo:"Bene... la mia ex moglie (per buone ragioni) ha rifiutato di tornare in America con i miei figli. Quindi sono dovuto ritornare alle Cayman. Che schifo! Però, in tutto questo c'è un risvolto positivo come, ad esempio, la fottuta Miss Cayman".



Il commento annesso al video ha mandato su tutte le furie gli organizzatori del Miss Cayman Islands Universe, con la portavoce che ha richiesto espressamente che vengano eliminati dal profilo Instagram tutti i riferimenti a Miss Cayman. L'attuale detentrice della corona di reginetta è Mariah Tibbets.

Armie Hammer si è pubblicamente scusato per l'accaduto:"Vorrei chiarire che la persona che appare nel video non è Miss Cayman. Il video apparteneva al mio profilo Instagram privato. Sono davvero dispiaciuto e mi scuso per il dolore che il mio folle tentativo di fare ironia ha provocato".



Nei giorni scorsi Armie Hammer è stato accusato di avere tendenze cannibali a causa di presunti messaggi che l'attore avrebbe inviato ad una donna tramite i DM di Instagram.

Nella risposta pubblicata da Armie Hammer per respingere le accuse, l'attore ha dichiarato di aver scelto di rinunciare al suo prossimo film in agenda, Shotgun Wedding, nel quale avrebbe dovuto recitare con Jennifer Lopez.