Armie Hammer è di nuovo single: la star annuncia il divorzio su Instagram

Armie Hammer è uno degli attori più amati del momento e, in coppia con Timothée Chalamet ha portato al grande successo Chiamami col tuo nome, l'intenso film di Luca Guadagnino. Purtroppo differentemente dalla sua carriera che sembra andare a gonfie vele, la sua vita privata sta affrontando un momento particolarmente difficile.

Nelle ultime ore infatti, l'attore ha affidato ad un post su Instagram l'annuncio della fine del suo matrimonio con Elizabeth Chambers. I due sembravano avere un rapporto solido e duraturo e di recente avevano addirittura festeggiato romanticamente i dieci anni della loro unione.

Purtroppo non è tutto oro ciò che luccica, e anche la loro relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Nessuna fine burrascosa per i due attore, anzi Hammer ha speso parole tenerissime per l'ex compagna con cui condivide anche due meravigliosi figli:

"Abbiamo trascorso insieme 13 anni come migliori amici, anime gemelle, partner e poi genitori. Il nostro è stato un viaggio incredibile. Insieme abbiamo deciso di voltare pagina e andare oltre il nostro matrimonio. Mentre ci apprestiamo ad entrare in questo prossimo capitolo, per i nostri figli, i nostri rapporti come co-genitori e cari amici non cambieranno. Comprendiamo che questa notizia si presterà a molto gossip ma, nell'interesse dei nostri figli e della nostra famiglia, stiamo chiedendo privacy, compassione e amore per questo difficile periodo".

Armie Hammer presto sarà impegnato anche col sequel di Chiamami col tuo nome intitolato Cercami, che sarà ambientato diversi anni dopo rispetto al primo film.