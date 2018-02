Armie Hammer nel cast di un misterioso thriller prodotto da Annapurna

Con le candidature all’Oscar diè diventato sicuramente molto più popolare di quanto già non fosse e adesso ha trovato il suo prossimo progetto.

Secondo quanto riportato dall’autorevole Variety, l’attore statunitense si sarebbe unito al cast del nuovo thriller – ancora senza un titolo ufficiale –diretto da Babak Anvari (Under the Shadow) e prodotto dalla Annapurna Pictures. Hammer interpreterà un barista di New Orleans “la cui vita inizia a sgretolarsi dopo una serie di disturbanti e inspiegabili eventi che sopraggiungono dopo che ha risposto a una chiamata di un telefono lasciato nel suo bar”.

Purtroppo, non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito alla trama, ma la pellicola sarà prodotta da Annapurna (Il Filo Nascosto), insieme a Two & Two Pictures e AZA Films.

Reduce dal successo internazionale di Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, Hammer è doppiamente nelle sale italiane anche con Final Portrait – L’arte di essere amici, biopic su Alberto Giacometti diretto da Stanley Tucci, che lo vede nel cast insieme a Geoffrey Rush. Lo rivedremo anche nella commedia fantascientifica Sorry to Bother You, presentata all’ultimo Sundance Film Festival e accolta positivamente dal pubblico presente. Hammer è anche in trattative per unirsi al cast di Freak Shift, dove ritroverebbe Alicia Vikander (Tomb Raider) sua partner in Operazione U.N.C.L.E.