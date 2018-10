Armie Hammer è nel cast di Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh

Non solo Gal Gadot. Il sito The Wrap conferma che l'attore Armie Hammer è entrato nel cast di Assassinio sul Nilo, sequel diretto sempre dal regista Kenneth Branagh.

Il romanzo originale Assassinio sul Nilo fu pubblicato per la prima volta nel 1937. Nella storia, Poirot si trova in vacanza in Egitto e finisce per indagare su un omicidio probabilmente scaturito da un triangolo amoroso. L'opera fu adattata per la prima volta sul grande schermo nel 1978 e anche in quel caso si trattò di un sequel per il film del 1974 Assassinio sull'Orient Express, nonostante il cambio totale di cast tecnico e attori. Il film era diretto da John Guillermin, che aveva sostituito l'originale regista Sidney Lumet. Nel cast figuravano Maggie Smith, Angela Lansbury, Bette Davis, Mia Farrow, David Niven, George Kennedy e Jack Warden, con Peter Ustinov che ereditò l'iconico ruolo dell'investigatore Hercule Poirot da Albert Finney.

Assassinio sul Nilo arriverà il 20 dicembre 2019.