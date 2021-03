Armie Hammer licenziato anche da Billion Dollar Spy: dopo le accuse carriera a rischio?

Armie Hammer è stato scaricato da un altro progetto, sulla scia delle accuse di violenza sessuale e del polverone mediatico che prosegue da inizio anno. Hammer non reciterà più nel thriller Billion Dollar Spy, come riporta in esclusiva Variety. La star di Chiamami col tuo nome doveva recitare con Mads Mikkelsen nel dramma sulla Guerra Fredda.

I rappresentanti della regista, Amma Asante, e di Walden Media, compagnia cinematografica che si occupa del progetto, hanno rifiutato di commentare.

Billion Dollar Spy era l'ultimo film in programma per Armie Hammer, il che significa che ogni studio che aveva un rapporto di lavoro con l'attore prima delle accuse l'ha ufficialmente abbandonato.



Tutti gli altri progetti in cui era coinvolto prima delle accuse avevano già terminato la produzione. L'unica ipotesi era un sequel di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ma attualmente nulla è stato deciso in merito.

La carriera di Hammer è in caduta libera da quando le accuse da parte di più donne hanno iniziato ad emergere all'inizio dell'anno. Da quel momento un'ex partner di Hammer si è fatta avanti accusando l'attore di stupro nel 2017, conducendo la polizia di Los Angeles ad iniziare un'indagine, attualmente in corso, con Armie Hammer come principale indiziato.

L'attore ha negato ogni accusa sinora, definendole delle stupidaggini. Hammer ha lasciato anche il cast di Shotgun Wedding, film nel quale avrebbe recitato al fianco di Jennifer Lopez.