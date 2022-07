Armie Hammer lavora come impiegato alle Cayman? Ecco la foto 'incriminata'

È stata una parabola discendente incredibilmente rapida, quella di Armie Hammer: la star di Chiamami Col Tuo Nome e The Social Network è passata nel giro di un paio d'anni dall'essere uno dei volti più promettenti di Hollywood al totale ostracismo da parte di quel mondo dorato che l'aveva accolto a braccia aperte.

I motivi dell'allontanamento dell'attore da Hollywood li conoscete tutti: Armie Hammer è stato accusato di molestie e addirittura cannibalismo da alcune donne, finendo al centro di uno scandalo che difficilmente il mondo dello spettacolo dimenticherà in fretta; già nei giorni scorsi, inoltre, alcune voci parlavano di un Hammer assunto come concierge in un albergo, notizia poi prontamente smentita.

Sembra piuttosto difficile, invece, smentire la foto messa in circolazione in queste ore dal noto sito di gossip TMZ, nella quale vediamo proprio Armie Hammer in polo azzurra d'ordinanza intento a svolgere le proprie mansioni da impiegato presso un'agenzia specializzata in multiproprietà alle Isole Cayman, dove l'attore (o ex-attore?) possiede in effetti anche una casa.

Vedremo se anche stavolta arriveranno smentite di sorta, ma una cosa è certa: Armie Hammer sembra sempre più lontano da Hollywood, e la situazione non sembra destinata a cambiare in tempi brevi a meno, ovviamente, di clamorosi colpi di scena.