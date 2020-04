Armie Hammer gioca col look: la star è irriconoscibile sui social

Negli anni Armie Hammer ha vestito i panni dei personaggi più disparati: da The Social Network a The Lone Ranger, da Cars 3 fino a Chiamami col tuo nome, le trasformazioni per l'attore non sono mancate, ma mai ci saremmo aspettati un così drastico cambiamento come quello fatto all'interno delle preti domestiche durante la quarantena.

Hammer ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram una foto (in calce) che lo ritrae con un taglio di capelli alla moicana, baffi lunghi che gli contornano il volto e un abbigliamento... A dir poco inusuale.

Il nuovo look sembra decisamente ispirato a quello di Joe Exotic, protagonista sopra le righe della nuova docuserie Tiger king di Netflix, ma dubitiamo che il cambio di stile sia dovuto ad esigente lavorative.

Come altre celebrità prima di lui, anche Hammer ha dato sfogo alla sua fantasia per trascorrere le giornate di auto-isolamento e sembra che, libero dagli obblighi di un set, abbia deciso di sbizzarrirsi con forbici e rasoio.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ai bizzarri tutorial di make-up di Lena Headey di Game of Thrones, che si è mostrata ai suoi fan in chiave decisamente auto-ironica.

Intanto, i lavori per il sequel di Chiamami col tuo nome continuano e, nonostante le divergenze dal libro, Luca Guadagnino riporterà sul set di Chiamami col tuo nome 2 tutti i protagonisti del primo film.