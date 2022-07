Armie Hammer, fonte vicina alla star di Mine conferma: 'É completamente al verde'

Questa sera Armie Hammer torna in tv con Mine, ma a tenere banco nelle ultime ore è la notizia secondo cui l'attore lavorerebbe come impiegato alle Cayman nel tentativo di racimolare denaro per via della sua delicata situazione economica.

Gli scandali che hanno coinvolti Armie Hammer lo hanno di fatto lasciato al verde, come riporta una fonte vicina alla star di Chiamami col tuo nome che, sarebbe attualmente impegnata in numerosi lavoretti pur di sbarcare il lunario e fornire ai suoi figli tutto il supporto economico di cui hanno bisogno in un momento tanto delicato della loro vita.

"Lavora come concierge in un resort e come agente in un’agenzia immobiliare: passa le sue giornate dentro una specie di cubicolo. È totalmente al verde e sta cercando il modo di riempire le sue giornate e dare supporto economico alla famiglia".

La fonte in questione, riportata da Variety e che ha chiesto espressamente di restare anonima, fa riferimento alla notizia di qualche giorno fa e poi e smentita che voleva Hammer impiegato come concierge in un albergo.

Non sappiamo quale sia la verità e se, l'attore stia davvero attraversando un momento finanziariamente complesso. L'unica certezza al momento sembra essere che Hammer non sia attualmente pronto per tornare al mondo della recitazione. La sua carriera è andata definitivamente in frantumi? Staremo a vedere.