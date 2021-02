Armie Hammer, l'ex moglie promette il suo sostegno alle persone vittime di abusi

L'ex moglie di Armie Hammer, Elizabeth Chambers, ha promesso il suo completo sostegno alle vittime di aggressioni e abusi. Chambers ha rilasciato diverse dichiarazioni sullo scandalo che sta coinvolgendo l'ex marito dopo la pubblicazione di presunte conversazioni su Instagram tra Hammer e diverse donne dal 2016 al 2020.

"Per settimane ho cercato di elaborare tutto ciò che è accaduto. Sono scioccata, affranta e devastata. Cuore spezzato a parte, sto ascoltando e continuerò ad ascoltare e istruirmi su queste delicate questioni. Non mi rendevo conto di quanto non sapessi. Sostengo qualsiasi vittima di aggressione o abuso e invito chiunque abbia sperimentato questo dolore a cercare l'aiuto di cui ha bisogno per guarire" ha dichiarato Chambers.



"In questo momento non commenterò ulteriormente questo argomento. Il mio unico obiettivo e attenzione continuerà ad essere sui nostri figli, sul mio lavoro e sulla guarigione durante questo periodo incredibilmente difficile" ha concluso.

Nei giorni scorsi Armie Hammer ha negato fermamente tutte le accuse mosse nei suoi confronti da alcune sue ex partner, definendole 'stronzate' e dichiarando di volersi concentrare sui suoi figli, ma la polemica l'ha costretto sinora a lasciare tre progetti nei quali era già stato coinvolto.

Armie Hammer non reciterà in Shotgun Wedding al fianco di Jennifer Lopez e diversi giorni dopo è stato annunciato che la star di Chiamami col tuo nome non prenderà parte alla miniserie su Il padrino.