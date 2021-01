Armie Hammer, l'ex fidanzata: 'Voleva incidere con un coltello il suo nome su di me'

Le scioccanti accuse nei riguardi Armie Hammer non accennano ad arrestarsi. Dopo le pesanti parole di Courtney Vucekovich, ora arriva anche l'ex fidanzata Paige Lorenze a rincarare la dose. La donna ha infatti rivelato nuovi disturbanti dettagli sulla sua relazione con l'attore.

La 22enne intervista dal DailyMail ha riferito che si trattava di una storia macabra: "Era come essere in 50 sfumature di grigio ma non c'era amore, solo violenza. Avevo dei lividi tremendi su tutto il corpo quando stavamo insieme. Mi ha lasciato dei segni terribili con una pagaia. Ero l'oggetto delle sue fantasie più macabre. Era come avere a che fare con un Christian Grey nella vita reale".

La modella ha poi aggiunto: "C'erano segni di denti e segni di morsi dappertutto. Era completamente ossessionato dall'idea di mordermi. Mi diceva che dovevo essere orgogliosa da quei morsi che erano segni d'amore. Quando lo faceva sembrava serio, sembrava davvero che volesse mangiare la mia carne".

Paige Lorenze conferma dunque le accuse di cannibalismo mosse nei confronti di Armie Hammer, rivelando che l'attore era ossessionato dall'idea di farle rimuovere delle costole per poterle mangiare: "Voleva trovare un dottore a Los Angeles, in modo che potesse rimuovere una delle mie costole. Diceva che non ne avevo bisogno e che poi poteva grigliarle e mangiarle. L'ha detto più di una volta. Era molto serio".

Inoltre sembra che l'attore fosse ossessionato dall'utilizzo di oggetti taglienti nel corso dei rapporti sessuali: "Gli piaceva giocare con il coltello, agitava la lama sopra di me o la faceva scivolare sulla mia pelle. Ne era ossessionato ma di solito non mi tagliava. Tuttavia, una notte decise che voleva marchiarmi come sua proprietà e tentò di incidere il suo nome sul mio corpo. Ha immerso la punta del coltello nella mia carne appena sopra le mie parti intime. Ha iniziato a leccare il sangue. Temevo che la ferita si sarebbe infettata".

Intanto a seguito di queste terribile accuse, Armie Hammer ha lasciato il cast di Shotgun Wedding.