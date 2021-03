Armie Hammer, l'ex fidanzata Paige Lorenze attacca:'Una persona spaventosa'

Intervistata da Vanity Fair, l'ex fidanzata di Armie Hammer, Paige Lorenze ha dichiarato di ritenere l'attore 'una persona spaventosa' e si è sentita 'davvero in pericolo' con lui. Le parole di Lorenze sono solo le ultime accuse rivolte dalle ex partner alla star di Chiamami col tuo nome, dopo la bufera innescata da presunti messaggi inquietanti.

"Mi ha detto che non potevo avere nessun altro nel mio letto. E poi ho iniziato a sentirmi davvero insicura e molto malata allo stomaco per questo. Ero anche emotivamente dipendente da lui" ha dichiarato Paige Lorenze.

La donna ha dichiarato di aver concluso la relazione con Hammer tramite messaggio 'perché non sai mai che reazione avrai da lui, è una persona un po' spaventosa'.



Anche un'altra ex, Courtney Vucekovich, che aveva già raccontato della sua precedente relazione con Armie Hammer, ha parlato con Vanity Fair, sostenendo che l'attore in passato l'abbia indotta 'in uno scenario di schiavitù in cui non mi sentivo a mio agio' e che lei 'alla fine ha acconsentito e si è davvero pentita del suo comportamento' prima di lasciarsi con l'attore e sottoporsi ad un trattamento psicologico a causa del trauma.

Un avvocato di Hammer ha fornito la seguente dichiarazione a Vanity Fair:"Tutte le interazioni tra il signor Hammer e i suoi ex partner erano consensuali. Sono state ampiamente discusse, concordate in anticipo con i suoi partner e reciprocamente partecipative. Le storie perpetuate sui social media sono state progettate per essere salaci nel tentativo di danneggiare il signor Hammer ma questo non le rende vere".



Nelle scorse settimane Paige Lorenze ha accusato Armie Hammer di voler incidere con un coltello il suo nome su di lei. Armie Hammer è stato accusato di essere un cannibale dopo la pubblicazione di presunti messaggi che l'attore avrebbe inviato ad una donna su Instagram.