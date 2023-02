Armie Hammer, Elizabeth Chambers:'Devi ritenere le persone responsabili delle loro azioni'

Elizabeth Chambers, moglie attualmente separata da Armie Hammer, ha raccontato in un'intervista a Elle quale evento portò la relazione ben oltre l'orlo del precipizio, iniziando l'iter per il divorzio in atto. Chambers ha spiegato il disagio che le provocò Hammer in quel periodo e ciò che le permise di porre fine al rapporto.

Scomparso dalle scene da diverso tempo, Armie Hammer lasciò il rehab nel dicembre 2021.

Nel periodo a cui fa riferimento Chambers, l'attore decise di lasciare lei e i loro due figli alle Isole Cayman in piena pandemia per aiutare un amico a restaurare un vecchio motel in California.



"Fu la cosa peggiore. Il mio cuore era spezzato in nove milioni di pezzi e lo portai comunque all'aeroporto... Puoi dare, puoi amare, puoi esserci per qualcuno ma devi anche ritenere le persone responsabili per le loro azioni" ha dichiarato, spiegando quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.



"La dissoluzione della mia famiglia è stata letteralmente la paura più grande di tutta la mia vita. Stai costruendo qualcosa, giusto? Stai tessendo un bellissimo arazzo, e l'ultima cosa che vuoi è che arrivi un coltello e strappi l'arazzo a metà" ha concluso. Nel gennaio 2021 diverse donne accusarono la star di Chiamami col tuo nome di abusi fisici e psicologici nonché di fantasie cannibali.



Proprio cinque giorni fa Armie Hammer ha rotto il silenzio dopo due anni e in un'intervista ha confessato di aver pensato anche al suicidio.