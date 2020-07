Armie Hammer, il divorzio potrebbe costare caro alla star di Chiamami Col Tuo Nome

L'attore di Chiamami Col Tuo Nome e di The Lone Ranger è di nuovo single, e dopo l'annuncio del divorzio si scoprono anche i primi problemi che potrebbero sorgere tra i due ex-coniugi: le affettuose parole di Armie Hammer potrebbero non essere state accolte molto positivamente dalla moglie...

L'attore lasciava presagire una separazione tutto sommato consensuale, eppure a giudicare dai documenti presentati da Elizabeth Chambers sembra proprio che la donna non sia disposta a trattare per quanto riguarda la custodia dei figli. La coppia si è sposata nel 2010 e ha dato alla luce Harper, di cinque anni, e Ford, di tre anni e la madre chiede ora la custodia fisica legale. Al padre sarebbe così consentito di vederli solo in alcuni giorni, mentre di base dovrebbero vivere con la madre.

Chambers ha inoltre chiesto il pagamento degli alimenti. Hammer aveva sottolineato come "Entrando in questa nuova fase della nostra vita, i nostri figli e la nostra relazione come genitori e come cari amici rimarranno la nostra priorità", ma è davvero possibile che sia d'accordo con la ex compagna per quanto riguarda la rinuncia, seppur parziale, ai figli?

I legali dell'attore non hanno ancora risposto alle richieste, ma è possibile che ne sapremo di più a breve. Hammer aveva già dichiarato di non volere un sequel di Chiamami Col Tuo Nome.