Armie Hammer e Dakota Johnson nel primo trailer ufficiale di Wounds di Hulu

È grazie a Hulu che possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale di Wounds, film originale prodotto dalla piattaforma streaming americana scritto e diretto da Babak Anvari (Under the Shadow) che vede come grandi protagonisti Armie Hammer (Chiamami col tuo nome) e Dakota Johnson (7 Sconosciuti a El Royale).

La storia segue la vita di Will, un semplice barista di New Orleans che vive insieme alla compagna Carrie. La sua vita è molto tranquilla, fatta di amore e quotidianità, ma tutto cambia e diventa inquietante e disturbante quando raccoglie un telefono finito inavvertitamente a terra dopo uno scontro nel suo locale. Will scopre nel cellulare materiale orribile (come una testa mozzata) e comincia a passare molto più tempo sullo smartphone che con la sua ragazza, mentre gli stati psicologici di entrambi iniziano a collassare, compaiono strane ferite, insetti ovunque e il mondo sembra un luogo più oscuro di quanto sembri.



Tratto dal racconto breve The Visible Filth di Nathan Ballingrud, Wounds vede nel cast anche Zazie Beetz, per un'uscita prevista su Hulu il prossimo 18 ottobre. Non è chiaro quando e se arriverà nel mercato italiano, ma se lo farà probabilmente uscirà su Netflix o Amazon Prime Video.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.