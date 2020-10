Armie Hammer, ecco come ha occupato il suo tempo durante la quarantena

L'attuale crisi sanitaria che ha colpito il mondo ha interrotto produzioni cinematografiche anche a Hollywood e anche gli attori hanno vissuto un periodo di stallo e un lungo periodo di quarantena. Diverse star hanno raccontato ai loro fan come hanno trascorso il tempo e tra questi anche il co-protagonista di Chiamami col tuo nome, Armie Hammer.

Durante la promozione di Assassinio sul Nilo, Armie Hammer ha raccontato in che modo ha aiutato un suo amico a costruire un motel da occupare durante questo complicato periodo:"Sono stato produttivo. Sono stato davvero fortunato. Voglio dire, guarda, il mondo sta cadendo a pezzi, è l'apocalisse, ma abbastanza divertente, il mio amico Ashton ha comprato un vecchio motel nel deserto. Era una specie di hotel abbandonato e fatiscente, e sono tornato dalle Isole Cayman dove mi trovavo durante la quarantena e ho pensato 'Amico, non ho niente da fare'. Mi ha detto 'Vuoi venire a vivere con me in questo motel abbandonato a fare lavori di costruzione con me?'".



Armie Hammer ha occupato proficuamente il suo tempo durante la quarantena, impossibilitato a tornare sul set.

Ricordiamo che la star di Chiamami col tuo nome sarà nel cast di Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, nel ruolo di Simon Doyle.

Nel 2020 l'attore comparirà anche nel nuovo film di Ben Wheatley, Rebecca, al fianco di Lily James e disponibile su Netflix dal prossimo 21 ottobre.

