Armie Hammer è un cannibale? I presunti messaggi dell'attore fanno rabbrividire i fan

Quando il web dà in pasto una notizia shock ai propri abitanti c'è da andarci con i piedi di piombo, in particolare quando la cosa riguarda questa o quella celebrità: la fake news è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando si tratta di cose davvero ai limiti del credibile. La vicenda di Armie Hammer, ad esempio, è a dir poco sconvolgente.

Nelle ultime ore, infatti, la diffusione di alcuni messaggi che sembrerebbero provenire dall'account della star di Chiamami col Tuo Nome ha scatenato un vero e proprio terremoto: l'autore dei suddetti messaggi, infatti, sembrerebbe confessare senza troppi giri di parole una preoccupante tendenza al cannibalismo.

"O mio dio… questo mi ha eccitato così tanto, spiegare il perché mi confonde. Possibile? Pensare di tenere in mano il tuo cuore, controllare quando batte. Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti, fa paura ammetterlo e non l’ho mai fatto prima. Una volta ho estratto il cuore di un animale ancora vivo e l’ho mangiato ancora caldo" si legge nello scambio tra il presunto Armie Hammer e una donna conosciuta in rete.

Certo, gli elementi di cui dubitare sono molti: in primis l'assurdità della cosa in sé, per non parlare del fatto che un personaggio in vista come Hammer possa esporsi in questo modo con una sconosciuta. Ennesima fake news? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore! Recentemente, intanto, Armie Hammer parlò pubblicamente del suo divorzio.