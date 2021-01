Armie Hammer, Bella Thorne lo difende dalle accuse di cannibalismo: 'Lasciatelo in pace'

Armie Hammer è finito sulla bocca di tutti per via dei presunti messaggi in cui avrebbe rivelato a una donna di essere cannibale. Dopo aver lasciato il cast di Shotgun Wedding a causa degli attacchi ricevuti online, l'attore ha ora ricevuto il supporto di Bella Thorne.

"Non riesco onestamente a crederci... Le persone sono pazze per arrivare a fingere questa merda" ha scritto l'attrice 23enne commentando la notizia su Instagram. "Questo povero ragazzo e i suoi figli, lasciate in pace la sua famiglia. Non è possibile che sia un cannibale. Inoltre ci sono milioni di screenshot falsi in giro."

Annunciando di rinunciare alle riprese di Shotgun Wedding per rimanere vicino alla sua famiglia, Hammer ha dichiarato: "Non rispondo a quelle stronzate di affermazioni, ma alla luce degli attacchi violenti e falsi in rete contro di me, non posso in coscienza adesso lasciare i miei bambini per 4 mesi, per girare un film nella Repubblica Dominicana. La Lionsgate mi supporta in questo e io gli sono grato".

In questi giorni ha commentato la vicenda anche Courtney Vucekovich, ex fidanzata della star di Chiamami col tuo Nome, la quale ha affermato che una volta Hammer le disse di volerle "rompere le costole e mangiarle al barbecue".