Armie Hammer in bancarotta? Scatta la denuncia di American Express

Negli ultimi mesi, la star di Chiamami col tuo nome Armie Hammer è stata continuamente sotto i riflettori, ma non per progetti cinematografici o premi prestigiosi, bensì per gravi accuse e ripetuti scandali. Da poco la star avrebbe anche ricevuto una denuncia dalla multinazionale American Express. Ecco cosa sta succedendo.

Armie Hammer era una delle stelle nascenti nel cinema degli ultimi anni. La sua carriera, dopo il film di Luca Guagagnino con Timothée Chalamet, era ormai decisamente spianata: in Chiamami col tuo nome (2017), la nostra star interpretava Oliver, interesse amoroso di Elio.

Negli ultimi mesi, però, Armie Hammer è stato accusato di cannibalismo. Un reato decisamente forte, ma che avrebbe conferma in alcuni messaggi da parte dell'attore a una sua fan. Ma non finisce qui, perché parliamo anche di gravi accuse di molteplici violenze sessuali.

L'ultima notizia sull'attore è la preoccupante denuncia proveniente da American Express, a causa di un debito di $67,000 che lui e la ex-moglie condividerebbero. Armie Hammer e Elizabeth Chambers stanno attraversando un divorzio lungo e travagliato, e uno dei problemi principali riguarderebbe questo conto in comune che nessuno dei due è disposto a sanare.

Un quadro non proprio sereno per Hammer, che ha reso la sua vita un vero e proprio caso: nel reparto documentari di Discovery+ è possibile visionare il trailer di House of Hammer, un documentario (sotto forma di serie divisa in 3 parti) sulla vita dell'attore e sul suo lato oscuro. Oltre alle numerose testimonianze a suo sfavore, pare che ci sia un gene maligno nell'albero genealogico degli Hammer. Alcuni dei suoi parenti, infatti, sarebbero stati accusati di omicidio.