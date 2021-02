Armie Hammer, ecco quale attore lo rimpiazzerà nel film con Jennifer Lopez

LionsGate ha annunciato il nome dell'attore che sostituirà Armie Hammer nel cast di Shotgun Wedding, il film che vedrà protagonista Jennifer Lopez. La star di Chiamami col tuo nome ha abbandonato il progetto dopo le accuse che sono emerse nei suoi confronti a causa di presunti abusi che l'attore avrebbe commesso nei confronti di alcune donne.

Il prescelto è Josh Duhamel, che apparirà al fianco di Jennifer Lopez, attraverso le dichiarazioni di Erin Westerman, presidente della produzione per LionsGate Motion Pictures Group:"Sappiamo che Josh e Jennifer formeranno una coppia avvincente e sexy sullo schermo e saranno divertenti sparring partner mentre il loro matrimonio da sogno esplode in un incubo memorabile".



Josh Duhamel ha recitato nella serie di film di Transformers e in Tuo, Simon, oltre a far parte del cast della serie Netflix, Jupiter's Legacy.

Armie Hammer ha scelto di abbandonare il progetto di Shotgun Wedding dopo i controversi messaggi su Instagram che l'attore avrebbe inviato, intrisi di dettagli sulle sue fantasie sessuali diventati in seguito virali.

"Non sto rispondendo a queste stronzate ma alla luce dei falsi attacchi online contro di me, non posso in buona coscienza lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. LionsGate mi sta supportando in questo e gliene sono grato" aveva commentato Hammer qualche settimana fa.



Già a metà gennaio si era parlato di Josh Duhamel come possibile sostituto di Hammer e ora è arrivata la conferma.