Armie Hammer fa ancora l'attore, non è diventato concierge in un hotel delle Cayman

In queste ore è nata all'improvviso una clamorosa bufala su Armie Hammer, che come tutte le bufale più clamorose nell'era dei social è diventata immediatamente virale fino ad essere confusa con la verità, al punto da richiedere l'intervento di un avvocato della star decaduta.

Ma andiamo con ordine: nei giorni scorsi ha preso a circolare in rete un volantino raffigurante la star di Chiamami col tuo nome come concierge impiegato al Morritt's Resort di Grand Cayman: il volantino, che è stato condiviso mercoledì dall'account Twitter verificato di Muna Mire, un produttore di "Desus & Mero" di Showtime (che lo ha successivamente rimosso), includeva una foto dell'attore, caduto in disgrazia l'anno scorso quando è stato colpito da una serie di accuse di abusi sessuali (dopo le quali Armie Hammer sarebbe entrato in rehab).

Un avvocato di Hammer, Andrew Brettler, ha confermato a Variety che il volantino è falso e un membro dello staff dell'hotel citato, raggiunto dall'outlet hollywoodiano mercoledì pomeriggio, ha sostenuto che si è trattato di uno scherzo e che, ovviamente, Armie Hammer non ha mai lavorato nella loro struttura. A quanto pare però l'attore avrebbe vissuto lì durante la pandemia - è un ospite fisso dell'hotel, ma non un suo dipendente, nonostante sia amico di diversi membri del personale, con i quali spesso va a giocare a golf: alcuni di questi amici della star avrebbero realizzato il volantino per scherzo e lo avrebbero anche inviato in numerose stanze del resort per scoprire che tipo di attenzione avrebbe ricevuto la cosa. Ora hanno ottenuto la loro risposta.

Ricordiamo che il caso di Armie Hammer sarà al centro di House of Hammer, una docuserie true-crime in arrivo per Discovery+.