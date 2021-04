Armie Hammer, in arrivo una docuserie sui segreti della famiglia ideata dalla zia

Da settimane, come sappiamo, Armie Hammer è nella bufera: dopo le accuse di stupro, l'attore di Chiamami col tuo nome è stato licenziato da Billion Dollar Spy e da altri progetti, e la sua popolarità è in netto calo. A soffiare sul fuoco ci pensa anche sua zia Casey Hammer, che promette di svelare i segreti di famiglia in una nuova docuserie.

Come riporta in esclusiva Deadline, Casey Hammer, nipote di Armand Hammer e zia dell'attore Armie, ha firmato un accordo con Talos Film per sviluppare una serie limitata sull'ascesa e la caduta della controversa famiglia Hammer.

Dopo le ultime accuse i messaggi di Armie Hammer diventano un'opera d'arte grazie all'artista newyorkese Julia Morrison, ma lo scandalo che ha coinvolto l'attore non è l'unico scheletro nell'armadio della famiglia. Il dottor Julius Hammer, bis-bisnonno di Armie, è stato infatti condannato per omicidio colposo dopo la morte della moglie di un diplomatico russo a cui aveva praticato un aborto, e Julian, figlio di Armand Hammer (un ricco industriale, amico anche del principe Carlo), ha ucciso un uomo nella sua casa di Los Angeles a causa di un debito di gioco.

In Surviving My Birthright, libro autopubblicato nel 2015, Casey Hammer afferma anche di aver subito degli abusi da bambina da parte dello stesso Julian.

"La storia della famiglia Hammer è come Succession fatta di steroidi. Una dinastia disfunzionale con i suoi personaggi maschili che esibiscono tutte le conseguenze devastanti del privilegio" hanno dichiarato i co-fondatori di Talos Films Elli Hakami e Julian P. Hobbs. "Grazie a Casey Hammer, questa miniserie offrirà al pubblico un viaggio avvincente in una famiglia in cui la reputazione è tutto e in cui le cose non sono mai come appaiono."