Armie Hammer e gli altri: le accuse folli rivolte alle star

Finito nell'occhio del ciclone in seguito ai presunti messaggi inviati dal suo account Instagram in cui avrebbe dichiarato ad una donna di essere cannibale, a cui sono seguiti degli attacchi social che lo hanno portato a lasciare il cast di Shotgun Wedding, Armie Hammer non è l'unica star ad avere ricevuto accuse di questo tipo in tempi recenti.

Lo scorso luglio, per esempio, ha fatto molto discutere uno dei racconti emersi dal processo per diffamazione che Johnny Depp ha intentato nei confronti del tabloid britannico "Sun", legato alla sua disputa con l'ex moglie Amber Heard. Durante la prima udienza, Depp ha infatti accusato la star di Aquaman di avere defecato nel letto per vendicarsi di quando è arrivato in ritardo alla festa del suo 30esimo compleanno. Un episodio certamente surreale che tuttavia, stando alla sentenza del giudice Andrew Nicol, è da attribuire ad uno dei cani della Heard.

Ancora più pesanti invece le accuse ricevute lo scorso dicembre da Shia LaBeouf da parte dell'ex compagna FKA Twigs, dopo le quali lo stesso attore ha deciso di aderire ad un trattamento ospedaliero a lungo termine. Oltre alla denuncia per molestie sessuali, aggressione e danni mortali e psicologici, la cosa che ha fatto più scalpore è il racconto di lei secondo cui LaBeouf, mentre i due stavano viaggiando in macchina verso Los Angeles, avrebbe minacciato di schiantarsi se lei non avesse dichiarato di amarlo.