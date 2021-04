Armie Hammer accusato di molestie: i suoi messaggi diventano un'opera d'arte

Nei mesi scorsi Armie Hammer è stato accusato di stupro e atti violenti, con evidenti contraccolpi per la sua carriera, visto che è stato anche licenziato da Billion Dollar Spy. L'attore di Chiamami col tuo nome, ormai nella bufera, è diventato però, suo malgrado, anche l'ispiratore di una singolare opera d'arte.

Julia Morrison, un'artista e scrittrice di Brooklyn, afferma infatti di aver ricevuto dei messaggi espliciti da Armie Hammer, e intende servirsene a scopi artistici. In una recente intervista al Daily Beast, la donna ha spiegato che lo scambio di messaggi risale all'anno scorso, prima dello scandalo pubblico.

Su Instagram, Julia Morrison aveva pubblicato una storia sui miliardari che si arricchivano durante la pandemia. Uno dei suoi commenti recitava "Mangia i ricchi", e Armie Hammer avrebbe scritto in risposta "Prenoto i glutei e le costole per una grigliata."

Tra le varie accuse nei confronti dell'attore ci sono anche delle presunte fantasie cannibalistiche, ed è per questo che, col senno di poi, si può capire che una frase del genere non passi inosservata. Gli altri messaggi trasformati in opere d'arte sarebbero invece a sfondo sessuale.

Le due opere di Julia Morrison, intitolate rispettivamente Armie DM TMI NFT: Dibs on Ribs e Armie DM TMI NFT: Caligula Triptych, saranno vendute tramite NFT (non-fungible token). "Ho iniziato a cercare cosa diavolo fosse un NFT e una volta appreso che era un modo per autenticare qualcosa, ho detto che volevo creare opere d'arte dai miei scambi di messaggi con Armie Hammer" ha spiegato l'artista.