Armie Hammer accusato di essere un cannibale, l'ex moglie:'Sono completamente scioccata'

Da un paio di giorni è scoppiata una bufera intorno alla star di Chiamami col tuo nome, Armie Hammer. Sul web sono iniziati a circolare alcuni presunti messaggi che l'attore avrebbe inviato ad una donna tramite Instagram. Nella conversazione si leggono dichiarazioni sconvolgenti che fanno riferimento a presunte tendenze cannibali.

Attualmente né Armie Hammer né il suo staff hanno rilasciato dichiarazioni sulla questione, anche se è plausibile pensare che una comunicazione verrà resa nota nelle prossime ore, alla luce della diffusione incontrollata della notizia su tutti i quotidiani del mondo.

Ora sui tabloid inglesi spuntano alcune dichiarazioni che fanno riferimento all'ex moglie di Hammer, Elizabeth Chambers. Una fonte ha dichiarato al DailyMail che la donna sarebbe 'completamente scioccata' per quanto letto su internet e sulle pagine dei giornali nelle ultime ore.



Il tabloid riporta le parole di una persona vicina alla moglie:"Armie sembra essere un mostro. Molte di queste donne hanno contattato Elizabeth e anche se all'inizio non voleva ammetterlo a sé stessa, ora sa che stanno dicendo la verità. Armie aveva un altro lato di cui non era a conoscenza. Se era sempre lì e lui l'ha tenuto nascosto o se è successo qualcosa che lo ha cambiato completamente, lei non lo sa".

L'ex moglie sembra propensa, secondo quanto riportano i giornali inglesi, a credere ai contenuti di questi messaggi.

Il quotidiano sostiene che una delle donne che hanno contattato Chambers riguardo all'esperienza vissuta con Armie Hammer ha raccontato di essere stata 'così traumatizzata' e di aver partecipato 'ad un intenso programma di riabilitazione e terapia a causa del suo abuso emotivo e forse fisico'.

"L'ha predata quando stava uscendo da una relazione. La faceva sentire molto a disagio" si legge sul tabloid "Le cose che voleva fare l'hanno molto spaventata. Elizabeth è molto preoccupata per il suo modo di predare le giovani donne vulnerabili. Un modus operandi che dev'essere fermato".



I presunti messaggi sarebbero stati inviati tra il 2016 e il 2020, quando Hammer era ancora sposato con Elizabeth Chambers. Dopo essersi sposati nel 2010, la coppia si è separata lo scorso luglio dopo un decennio di matrimonio. Nel frattempo anche un'altra ex fiamma dell'attore è intervenuta nella questione tramite Twitter. Si tratta della scrittrice Jessica Ciencin Henriquez, fotografata insieme all'attore a settembre:"Se vi state ancora chiedendo se quei DM di Armie Hammer siano reali o meno (e lo sono) forse dovreste iniziare a chiedervi perché viviamo in una cultura disposta a dare agli abusatori il beneficio del dubbio invece che alle vittime".

Nei presunti messaggi attribuiti all'attore si legge:"Oh mio Dio... questo mi ha eccitato così tanto, spiegare il perché mi confonde. Possibile? Pensare di tenere in mano il tuo cuore, controllare quando batte. Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti, fa paura ammetterlo e non l'ho mai fatto prima. Una volta ho estratto il cuore di un animale ancora vivo e l'ho mangiato ancora caldo".



Si attendono sviluppi su questa vicenda, dato che il The Sun ha fatto sapere che l'entourage dell'attore non ha risposto alle richieste di chiarimenti del tabloid.