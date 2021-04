Armie Hammer abbandona un altro progetto dopo gli scandali: 'Mi serve tempo per me stesso'

Dopo essere stato licenziato dal cast di Billion Dollar Spy a causa dei recenti scandali che lo hanno travolto, Armie Hammer, che è attualmente indagato per stupro dalla polizia di Los Angeles, ha deciso di abbandonare la produzione dello spettacolo di Broadway 'The Minutes'.

"Ho adorato ogni secondo passato lavorando a The Minutes con la famiglia che ho trovato allo Steppenwolf. Ma in questo momento ho bisogno di concentrarmi su me stesso e la mia salute per il bene della mia famiglia. Di conseguenza, non tornerò a Broadway con la produzione" ha dichiarato Hammer in un comunicato ufficiale, confermando la sua uscita dall'opera scritta da Tracy Letts di ritorno a teatro nel 2022.

Il team della produzione ha comunicato a sua volta: "Armie rimane un prezioso collega per tutti noi che abbiamo lavorato con lui a The Minutes sul palco e fuori dal palco. Gli auguriamo solo il meglio e rispettiamo la sua decisione."

La star di Chiamami col tuo nome, lo ricordiamo, di recente è stata anche sostituita da Dan Stevens nel cast di Gaslit, la serie prodotta da Starz con protagonisti Julia Roberts e Sean Pann. Nel frattempo, Disney sta valutando cosa fare con Assassinio sul Nilo, le cui riprese sono già state completate e vedono Hammer in ruolo piuttosto significativo, al punto che Variety lo descrive come il "protagonista maschile" del film.