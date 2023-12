L'armatura degli stormtrooper non è fatta per proteggere? La teoria su Star Wars

All'inizio di questo mese vi abbiamo condiviso una strana teoria di Kanye West su Star Wars su George Lucas. Per concludere dicembre abbiamo pensato di condividervi un'altra teoria trovata su Reddit, questa volta sull'armatura degli stormtrooper.

Il redditer porta avanti la sua teoria argomentando che: "Sembra che non offra alcuna protezione dai laser o persino dall'impatto di un'arma Ewok. Finn dice che gli elmetti non hanno nemmeno un filtro completo per le maschere antigas."

Quale sarebbe dunque lo scopo dell'armatura? "[Lo scopo dell'armatura sarebbe quello di] creare un esercito monolitico di temibili guerrieri". La funzione dell'armatura sarebbe dunque prettamente estetica e simbolica. Per il redditer in questione, la salvaguardia dello stormtrooper non sarebbe la motivazione alla base di tale vestiario bianco e nero così iconico.

È interessante allora ricordarvi quando abbiamo discusso dell'armatura presente in The Book of Boba Fett, destinata ai cosiddetti super stormtrooper. Essa era legata all'origine dell'armatura bianca di cui vi stiamo parlando, soprattutto a causa (o grazie) a questioni di budget.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? L'armatura degli stormtrooper è stata creata per protezione personale o per minaccia esterna? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione. Ma nel frattempo vi rimandiamo ad una delle ultime teorie su Ahsoka.