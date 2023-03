Armageddon Time, un'intensa Anne Hathaway nella nostra clip esclusiva

Ad alcuni mesi dalla sua presentazione al Festival di Cannes 2022, sta per giungere nelle sale italiane il prossimo il 23 marzo il nuovo film di James Gray, Armageddon Time, di cui vi offriamo un assaggio in esclusiva.

Nella breve clip che trovate in calce alla notizia potete notare una straordinaria e commossa Anne Hatheway che con il viso cosparso di lacrime parla al piccolo Paul, suo figlio, un ragazzino poco più che adolescente che si trova costretto a fare i conti con una società complessa e piena di contraddizioni, in cui a farla da padroni sono razzismo, soprusi e discriminazioni.

Amageddon Time è un film autobiografico ambientato nella New York dei primi anni Ottanta in cui, oltre alla già citata star de Les Misérables, figurano molte altre star di grandissima importanza tra cui Oscar Isaac, Anthony Hopkins, Banks Repeta, Robert De Niro, Cate Blanchett e Jeremy Strong.

Armageddon Time, distribuito da Universal Pictures, mira proprio a fare luce su un periodo difficile degli Stati Uniti in cui, seppur non ai livelli degli anni precedenti, il razzismo serpeggiava anche nei salotti più radical chic. Nonostante ciò, il nonno di Paul interpretato da Anthony Hopkins, invita il giovane ragazzo a non abbattersi e a non farsi intimidire da una società tanto cupa, mantenendo pur sempre la grande gentilezza di cui è dotato.