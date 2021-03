Armageddon Time, Cate Blachett sarà 'la sorella di Donald Trump' nel film di James Gray

Durante una recente intervista ai microfoni di ScreenDaily<7i>, il regista James Gray (Ad Astra) ha avuto modo di parlare in modo un po' più approfondito del suo annunciato Armageddon Time, nuovo e intrigante progetto che vede nel cast anche Cate Blanchett, Robert De Niro, Oscar Isaac e Anne Hathaway.

Parlando del personaggio interpretato dalla Blanchett, il regista ha dichiarato:



"Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump, il che è la cosa più assurda che io abbia mai detto. Ha un piano di riprese di soli tre giorni, mi sta facendo un favore. Ha un discorso davvero molto lungo da pronunciare e ruba semplicemente la scena. Ho provato a ricreare il vero discorso come meglio potevo partendo da ciò che ricordavo".



Secondo le prime fonti il film avrà sullo sfondo un'America dai toni conservatori e reazionari e in procinto di eleggere Ronald Reagan alla Casa Bianca (dove rimase dal 1981 al 1989). L'intera ambientazione sarà inoltre ispirata ai ricordi d'infanzia di Gray, che sembrerebbe essere già pronto ad iniziare le riprese a New York.

"Ogni film che fai è diverso", ha detto in precedenza il regista, "ma sto cercando di fare qualcosa che sia l'esatto opposto dell'immensità vuota, oscura e solitaria del mio ultimo film. Sono ansioso di fare qualcosa che riguardi le persone, le emozioni e le interazioni umane e voglio che sia pregno di amore e gentilezza. In un certo senso riguarda la mia infanzia, ma voglio rappresentare l'amore familiare in modo più ampio e stratificato. Sono convinto che la maggior parte delle persone faccia del suo meglio in circostanze difficili e in un ceto senso è una cosa meravigliosa e molto commovente per me".



