Armageddon Time, Anthony Hopkins e Jeremy Strong nel cast del film con Anne Hathaway

Prende sempre più forma il cast di Armageddon Time, infatti il premio Oscar Anthony Hopkins e il vincitori di un Emmy Awards Jeremy Strong si uniranno al cast del film di James Gray. I due attori si uniscono ad un cast stellare precedentemente annunciato che include Anne Hathaway, Banks Repeta, Jaylin Webb e Ryan Sell.

Armageddon Time è un film di formazione ispirato alla vita dello stesso Gray in un'America pre-Reagan ambientato nel Queens, a New York. Il film è attualmente in produzione a New York.

Il regista, oltre che sceneggiatore, sarà anche produttore della pellicola insieme a Anthony Katagas, Marc Butan e Rodrigo Teixeira. Lourenço Sant'Anna e Rodrigo Gutierrez saranno i produttori esecutivi. Focus Features distribuirà il film negli Stati Uniti e Universal Pictures International distribuirà la pellicola all'estero.



Hopkins sta uscendo da un grande anno, vincendo il suo secondo Oscar per il suo ruolo in The Father. Anche la carriera di Strong sta andando ottimamente dopo che l’attore ha vinto un Emmy Awards come miglior attore in una serie drammatica per il suo ruolo in Succession della HBO.



