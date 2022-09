Armageddon Time: Anthony Hopkins e Anne Hathaway nel trailer del coming of age

Focus Features ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Armageddon Time, scritto e diretto da James Gray e presentato all'ultimo Festival di Cannes di quest'anno. Parzialmente autobiografico, la storia è un coming of age ambientato nell'America conflittuale degli anni '80, all'indomani dell'elezione di Ronald Reagan. Trailer dopo il salto.

Interpretato da Anthony Hopkins e Jeremy Strong, Armageddon Time è una storia profondamente personale sulla forza della famiglia, sulla complessità dell'amicizia e sulla ricerca generazionale del sogno americano. Dello stellare cast fanno parte anche Anne Hathaway, Jessica Chastain, il giovanissimo Michael Banks Repeta, Jaylin Webb e Ryan Sell, con la Chastain nel ruolo della sorella di Donald Trump.

Il regista, oltre che sceneggiatore, è anche produttore della pellicola insieme a Anthony Katagas, Marc Butan e Rodrigo Teixeira. Lourenço Sant'Anna e Rodrigo Gutierrez sono i produttori esecutivi. Focus Features distribuirà il film negli Stati Uniti e Universal Pictures International distribuirà la pellicola all'estero. L'uscita è programmata per il 28 ottobre negli Stati Uniti.

Hopkins sta uscendo da un grande anno, dopo aver vinto il suo secondo Oscar per il ruolo in The Father. Anche la carriera di Strong sta andando ottimamente dopo che l’attore ha vinto un Emmy Awards come miglior attore in una serie drammatica per il suo ruolo in Succession della HBO. Originariamente i loro ruoli erano stati offerti rispettivamente a Robert De Niro e Oscar Isaac, ma sono stati sostituiti da Hopkins e Strong a pochi giorni dalle riprese. Il ruolo della Chastain, invece, era inizialmente andato a Cate Blanchett.

James Gray torna alla regia tre anni dopo Ad Astra, con protagonista Brad Pitt. Nell'attesa, vi rimandiamo proprio alla recensione di Ad Astra.