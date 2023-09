Armageddon non è più il film più scientificamente sbagliato di sempre: è stato superato

In un'intervista al The Jess Cagle Show di SiriusXM per promuovere il suo nuovo libro 'To Infinity and Beyond', l'astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson ha spiegato che Armageddon non è il film spaziale più scientificamente sbagliato in circolazione.

Al suo posto adesso c'è Moonfall, disaster movie lunare di Roland Emmerich, che secondo Tyson batte di gran lunga le inesattezze scientifiche del film di Michael Bay con Bruce Willis e Ben Affleck:“Fino a poco tempo fa credevo che Armageddon violasse più leggi fisiche di qualsiasi altro film mai realizzato, ma adesso non ne sono più tanto convinto perché qualche giorno fa ho visto Moonfall. È uscito durante la pandemia, nel cast c'è Halle Berry e racconta la storia di come la luna inizi ad avvicinarsi sempre di più alla Terra. Poi scoprono che c'è una cava sulla luna, e qualcuno vive all'interno di questa cava, e che le missioni Apollo in realtà erano state pensate per fare visita alle creature che vivevano sulla Luna. Ad un certo punto non ce l'ho fatta più: pensavo che Armageddon fosse il re di queste cose, ma a quanto pare qualcuno è riuscito a superarlo".

DeGrasse Tyson ha preso in giro un aspetto di Terminator di James Cameron. “Nello spazio non c'è attrito, quindi tutto quello che devi fare è semplicemente spingere via l'oggetto che vuoi spostare, se lo spingi tipo un centimetro al secondo verso destra, quell'oggetto continuerà a spostarsi verso destra. Se lo fai abbastanza tempestivamente, allora puoi fare in modo che l’asteroide passi di fianco alla Terra invece di colpirla. È come la cosa di Terminator in cui voglio uccidere i tuoi genitori in modo che tu non nasca mai. Non c'è bisogno di ucciderli, tutto quello che devo fare è impedire che i tuoi genitori si incontrino o che facciano sesso in quel dato momento. Ciò creerà uno zigote diverso e tu non nascerai".