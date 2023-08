Armageddon, la NASA utilizza il film per un motivo molto particolare

Terza pellicola di Michael Bay, Armageddon è sempre stata famosa per il cast di stelle che ha come protagonista e per l'utilizzo, quasi eccessivo degli effetti speciali. Ma ciò che viene visto all'interno del film può essere reale? La NASA sembra aver trovato finalmente la risposta giusta.

Esistono dei film che mettono la fedeltà al reale al primo posto. Pellicole come Interstellar hanno alle loro spalle una lunghissima preparazione e analisi di ciò che succede nello spazio per riuscire a ricostruire al meglio quelli che sono i fenomeni fisici e scientifici alla base di ciò che accade all'interno del film. Con Armageddon sembra la fedeltà scientifica non sia mai stato al primo posto a favore di un utilizzo spettacolare degli effetti speciali.

Ben Affleck ha addirittura scherzato sulle premesse del film, lasciando intendere quanto ad anni di distanza la pellicola sia entrata nell'immaginario collettivo. A confermare la poca fedeltà del racconto di Armageddon, la NASA che ammesso di usare la pellicola come "test" per coloro che accedono al programma per la formazione manageriale. Ai nuovi manager viene chiesto di individuare il maggior numero di errori possibile. Al momento sono stati identificati un massimo di 168 errori.

Michael Bay ha raccontato di quando Bruce Willis cercò di infiltrarsi in uno shuttle NASA. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!