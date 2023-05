Armageddon, Ben Affleck scherzava sulle premesse del film: il video ora è virale

Online è riemersa una clip in cui Ben Affleck, una delle star di Armageddon, prende in giro le premesse improbabili del film di Michael Bay, scatenando una reazione degli utenti, tanto che il video ora è diventato virale. Nella clip, condivisa da All The Right Movies, si vedono alcune immagini del film e la voce dell'attore.

Affleck ironizza sulla storia di Armageddon, nella quale si sostiene che sia più semplice insegnare ad gruppo di trivellatori professionisti come si diventa astronauti e non il contrario. I commenti di Affleck hanno fatto letteralmente impazzire i fan, che hanno subito chiesto all'attore altre oneste opinioni sui suoi film.



Armageddon uscì nelle sale nel 1998 e fu stroncato dalla critica ma osannato dal pubblico, tanto da diventare campione d'incassi al botteghino. Il film uscì nello stesso anno di un altro disaster movie molto apprezzato, Deep Impact, meno fortunato in sala ma accolto meno duramente dalla critica.

In Armageddon, un gruppo di trivellatori che lavorano su una piattaforma petrolifera vengono assunti dalla NASA per fermare un enorme asteroide in rotta di collisione con la Terra. Il film era ricco di star, con Bruce Willis - che indossò la tuta della NASA anche in quarantena - Ben Affleck, Steve Buscemi, Billy Bob Thornton, Michael Clarke Duncan, Owen Wilson e Liv Tyler.



Nella clip, l'attore sostiene che i suoi figli scherzano sulle premesse del film; inoltre Ben Affleck venne zittito da Michael Bay, quando fece presente questo dettaglio durante la lavorazione del film.