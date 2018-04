Armada di Ernest Cline diventa una pellicola per la Universal

Dopo l'incredibile successo al box-office mondiale di Ready Player One, ilconferma che un altro romanzo dell'autoresarò adattato per il grande schermo: stiamo parlando di

Armada è sviluppato dalla Universal Pictures; lo studio ha in cantiere il progetto sin dal 2012, ben tre anni prima della pubblicazione del romanzo. La sceneggiatura della pellicola è stata affidata a Dan Mazeau.

Armada, pubblicato quattro anni dopo Ready Player One, segue le avventure di Zack Lightman, un gamer che sogna cose molto più grandi di quelle che la sua vita di tutti i giorni gli offre giornalmente e che spera che qualcosa di miracoloso possa accadergli. Ottiene quel che aveva sempre desiderato quando decide di salvare l'universo: Zack, infatti, scopre che il videogame online a cui sta giocando - un simulatore di volo chiamato Armada - non è solo un gioco ma un addestramento per un'invasione aliena imminente. Come per Ready Player One, Armada unisce la narrazione a molti riferimenti della cultura pop degli ultimi anni.

Attualmente Armada non ha una data di uscita fissata. Ready Player One, invece, diretto da Steven Spielberg e con protagonista Tye Sheridan, ha fatto il suo esordio al box-office mondiale lo scorso week-end, incassando già 181 milioni di dollari.