L'arma Marvel che Chris Evans ha preferito impugnare non è lo scudo di Cap

Captain America e il suo scudo: un binomio praticamente indissolubile per qualunque fan Marvel, che si parli di cartaceo o di universo cinematografico. A mettere in dubbio l'unicità di questo rapporto, però, è stato lo stesso Chris Evans.

Lo storico volto dello Steve Rogers del Marvel Cinematic Universe, intervistato da Jimmy Fallon, ha infatti dichiarato di aver provato particolare soddisfazione nell'imbracciare un'altra arma con cui Cap ha potuto aver a che fare durante Avengers: Endgame.

Stiamo parlando, naturalmente, del martello di Thor: ricorderete tutti l'epica sequenza della battaglia contro Thanos in cui il figlio di Odino cede Mjolnir a Steve Rogers, che si dimostra incredibilmente degno di impugnarlo ed utilizzarlo per flagellare nemici. "Sai, lo scudo è sempre stato destinato al personaggio. Il martello è stato come un punto alla fine della frase, in termini di meriti, ed è stato bello. E i Russo sanno costruire benissimo momenti del genere. Quindi sì, direi il martello" ha risposto Chris Evans alla precisa domanda di Fallon.

Per Avengers: Endgame, intanto, si profila una lunga strada verso l'assalto agli Oscar: è già partita da tempo la campagna promozionale per far ottenere al film delle candidature. Gli sceneggiatori dell'ultimo film della Fase 3, intanto, hanno detto la loro sui motivi del successo del Marvel Cinematic Universe.