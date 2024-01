Arma Letale, la cast director fece di tutto per avere Mel Gibson e Danny Glover insieme!

Uno dei lavori più impegnativi nel mondo del cinema e della tv è sicuramente quello del direttore di casting. Il compito di trovare il "volto giusto" ha una importanza non indifferente nella buona riuscita dei prodotti. Questo, ovviamente, è stato anche il caso del cult action Arma Letale.

Dopo che Mel Gibson rifiutò due film cult per partecipare, l'impegno verso la pellicola è salito alle stelle. In realtà, l'interesse verso il progetto era già molto almeno nei mesi precedenti alla scelta di quelli che sarebbero stati gli iconici volti del film. In un buddy movie d'azione di questo tipo è fondamentale la chimica che si crea tra i due protagonisti e, soprattutto, il modo in cui i due attori risultano capaci di interagire su schermo tra loro. Il lavoro del casting director è proprio capire quanto due attori possano essere "adatti" tra loro.

La prima a comprendere l'enorme chimica tra Mel Gibson e Danny Glover fu la direttrice di casting Marion Dougherty che, fin dal primo secondo, si dimostrò convinta di quanto i due attori insieme funzionassero. Per fare in modo che i due riuscissero a comprendere ancor di più questa solo dinamica, la direttrice organizzò un volo per Mel Gibson fino alla sua residenza e fece la stessa cosa per Glover in modo che potessero leggere insieme il copione.

