Arma Letale 5, il sequel si farà: arriva la conferma di Mel Gibson

Ospite ad una recente puntata di Good Morning America, Mel Gibson ha confermato che il quinto capitolo di Arma Letale è in sviluppo e chi sta lavorando al sequel è niente di meno che Richard Donner.

"Assolutamente. E l'uomo che era dietro tutto, l'uomo che portò la saga sullo schermo e la rese qualcosa di speciale, ci sta lavorando in questo momento: Richard Donner. È una leggenda" ha dichiarato l'attore, di cui potete trovare l'intervista nel video in calce all'articolo.

Il produttore Dan Lin aveva parlato del progetto già lo scorso gennaio. "Stiamo provando a fare un ultimo film di Arma Letale - aveva spiegato - E Rick Donner tornerà alla regia. Tutto il cast originale tornerà. Ed è fantastico. La storia è una cosa molto personale per lui. Mel e Danny sono pronti, quindi si tratta soltanto dello script".

L'ultimo aggiornamento su Arma Letale 5 risaliva allo scorso luglio, quando la co-star Danny Glover aveva svelato alcune anticipazioni sulla trama: "Sarebbe interessante vedere come lo inseriamo all'interno del quadro politico in cui ci troviamo. Il quadro economico in cui ci troviamo. Sarebbe interessante esplorare anche quel punto di vista" ha spiegato l'attore."

Assente al cinema dal 2006, lo ricordiamo, Donner ha diretto tutti e 4 i capitoli della saga.