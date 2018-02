Arma Letale 5: secondo Richard Donner il film sarebbe a rischio

Poche settimane fa vi riportavamo la notizia secondo cuisi esprimeva fiducioso sulla realizzazione di un quinto capitolo di, che adesso sarebbe a rischio.

Alla fine dell’ottobre scorso, infatti, Deadline aveva rivelato che la Warner Bros. era seriamente intenzionata a realizzare un Arma Letale 5 con Mel Gibson e Danny Glover di ritorno nei panni di Martin Riggs e Roger Murtaugh, la cui prima apparizione risale al 1987 nel film dello stesso Donner scritto da Shane Black. Lo stesso regista della saga aveva poi confermato il coinvolgimento delle due star protagoniste.

Tuttavia, durante il podcast Maltin on Movies, Donner ha dichiarato che qualcuno, all’interno della Warner Bros., starebbe remando contro il progetto: “Sono pronto per il quinto film. Si chiamerà Finale Letale e sarà molto dark. Eravamo tutti pronti a partire, ma la Warner Bros sta facendo i soliti giochetti. Non la Warner Bros in sé, il direttore è una persona meravigliosa, ma ci sono queste persone nel dipartimento legale che si occupano delle trattative in maniera completamente controproducente. Andrebbero mandati a lavorare con produttori, registi e attori, imparare come è fatto un film per poi tornare a occuparsi delle trattative. Penso sia davvero imbarazzante ed è un peccato, perché c'è il grandissimo sceneggiatore Channing Gibson, che ha già scritto il quarto capitolo e che ha adesso una storia splendida. Davvero dark. Avrei voluto finire la saga in modo emozionante, ma non penso avverrà mai”.

A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e una replica della Warner Bros.