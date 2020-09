Arma Letale 5, a che punto è il sequel con Danny Glover e Mel Gibson?

Richard Donner aveva svelato l'idea di realizzare un quinto film di Arma Letale già nel 2017, con le star Danny Glover e Mel Gibson pronte a fare ritorno nei panni della coppia di poliziotti, e lo scorso gennaio è arrivata una nuova conferma da parte del produttore Dan Lin.

Durante un'intervista, Lin aveva infatti rivelato di essere al lavoro su Arma Letale 5 insieme a Donner - assente nelle sale dal 2006 - e al cast originale: "È fantastico. Si tratta di una storia molto personale per lui [Donner]. Mel e Danny sono pronti, manca soltanto dello script".

Qualche mese più tardi, lo scorso luglio, Glover ha finalmente rotto il silenzio sul progetto svelando i primi dettagli sulla trama: "Non voglio dire troppo sulla sceneggiatura che ho letto, ma ho trovato la storia molto rilevante rispetto a ciò che sta accadendo oggi. Però era gennaio. La storia cambia così in fretta... Ma si, ne abbiamo parlato. C'è qualcosa in programma".

Allo stato attuale il film non è ancora ufficialmente in sviluppo, ma Donner è convinto che se il progetto andrà in porto si tratterà di "qualcosa di straordinario"."Sarebbe interessante vedere come lo inseriamo all'interno del quadro politico in cui ci troviamo. Il quadro economico in cui ci troviamo. Sarebbe interessante esplorare anche quel punto di vista" ha spiegato l'attore.

