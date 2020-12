Arma Letale 5: Richard Donner conferma il suo ritorno alla regia

A quanto pare Richard Donner metterà fine al suo pensionamento che dura dal 2006 per far ritorno alla veneranda età di 90 anni alla regia del quinto capitolo di Arma Letale, che riunirà anche i personaggi interpretati da Mel Gibson e Danny Glover, ovvero Martin Riggs e Roger Murtaugh. La conferma degli attori era già arrivata in precedenza...

Già prima dell'arrivo della pandemia di coronavirus, Donner aveva in qualche modo suggerito l'idea del suo ritorno alla regia per il quinto (e presumibilmente ultimo) capitolo della saga action-poliziesca con Gibson e Glover di nuovo protagonisti, ma la situazione sanitaria ha bloccato tutti i piani in corso. In una nuova intervista concessa al Telegraph, Donner ha quindi confermato il suo ritorno alla regia, quando ormai ha ben 90 anni.

Donner, che ha diretto tutti i capitoli precedenti della saga di Arma Letale, ha dichiarato: "Questo è il capitolo finale, è sia un privilegio che un dovere da parte mia mettere la parola fine. E' emozionante, veramente... è l'ultimo, ve lo prometto".

Già qualche settimana fa a confermare Donner alla regia di Arma Letale 5 era stato Mel Gibson in persona: "Assolutamente. E l'uomo che era dietro tutto, l'uomo che portò la saga sullo schermo e la rese qualcosa di speciale, ci sta lavorando in questo momento: Richard Donner. È una leggenda".

Il produttore Dan Lin aveva parlato del progetto già lo scorso gennaio. "Stiamo provando a fare un ultimo film di Arma Letale - aveva spiegato - E Rick Donner tornerà alla regia. Tutto il cast originale tornerà. Ed è fantastico. La storia è una cosa molto personale per lui. Mel e Danny sono pronti, quindi si tratta soltanto dello script".

L'ultimo film diretto da Donner è Solo 2 Ore, con Bruce Willis, risalente al 2006.