Arma Letale 5: Richard Donner conferma l'intenzione di realizzare il film

Alla fine dell’ottobre scorso, infatti, Deadline aveva rivelato che la Warner Bros. era seriamente intenzionata a realizzare un Arma Letale 5 con Gibson e Glover di ritorno nei panni di Martin Riggs e Roger Murtaugh, la cui prima apparizione risale al 1987 nel film dello stesso Donner scritto da Shane Black. Adesso, è lo stesso regista a confermare il coinvolgimento dei due attori nel nuovo film, la cui sceneggiatura è firmata da Channing Gibson e John Locke, autori dell’ultimo capitolo della saga, Arma Letale 4, risalente ormai a quasi vent’anni fa.

Il progetto è quindi entrato nella sua fase di sviluppo: “È una storia che ho creato insieme a Channing Gibson, lo sceneggiatore del quarto film, e devo solo trovare il modo di realizzarla con lo studio. Se tutti quanti accetteranno e uniremo le forze, ce la faremo. Mel e Danny sono a bordo. Se non funzionerà, almeno potremo dire di averci provato. Ma c’è una possibilità in più per voi di vedere questo film”.

Non ci resta quindi che attendere il definitivo via libera da parte della Warner, nella speranza ulteriore di rivedere anche Donner alla regia, evento che non si registra ormai dal lontano 2006, quando uscì Solo 2 ore con Bruce Willis, ad oggi il suo ultimo lavoro.