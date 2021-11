Arma Letale 5, Mel Gibson dirigerà il nuovo capitolo: 'Lo devo a Richard Donner'

Un anno fa Mel Gibson aveva confermato il sequel di Arma Letale, e il nuovo capitolo del franchise, il quinto, prevedeva il ritorno alla regia di Richard Donner. Non ce n'è stato il tempo, poiché il regista è scomparso questa estate all'età di 91 anni. A raccoglierne l'eredità dietro la macchina da presa sarà così il protagonista della saga.

Lo ha raccontato lo stesso Mel Gibson nel corso di un recente evento a Londra, come riporta il Sun. L'attore ha rivelato anche che l'idea proviene dallo stesso Richard Donner.

"L'uomo che ha diretto tutti i film di Arma Letale, Richard Donner, era un grande" ha spiegato. "Stava lavorando alla sceneggiatura del quinto ed era abbastanza avanti. E un giorno mi ha detto: Ehi ragazzo, se dovessi tirare le cuoia lo farai tu. Io gli ho detto: Ma sta' zitto, ma poi è morto davvero. Mi ha chiesto lui di farlo e io al momento non ho detto nulla. Ma l'ha detto anche a sua moglie, allo studio e al produttore. Quindi dirigerò io il quinto."

Rivedremo così in azione ancora una volta una delle coppie di poliziotti più celebri del cinema, Martin Riggs e Roger Murtaugh. Per quanto riguarda il secondo, per la verità, non c'è ancora la conferma ufficiale da parte di Danny Glover, così come non si conoscono al momento dettagli sulla trama. Mel Gibson, in ogni caso, è pronto a mettersi al lavoro per Arma Letale 5, da entrambi i lati della macchina da presa.