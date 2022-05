Arma Letale 5, Mel Gibson aggiorna sul film: 'Lo stiamo ancora sviluppando'

E' passato un po' di tempo dagli ultimi aggiornamenti in merito a Arma Letale 5, quinto capitolo della celebre saga action con protagonisti Mel Gibson e Danny Glover e che dovrebbe vedere il ritorno dei due nei panni di Martin Riggs e Roger Murtaugh. Dalla morte di Richard Donner il progetto ha infatti subito un piccolo e inevitabile rallentamento.

Anzi, proprio dal giorno della morte di Richard Donner, lo stesso Mel Gibson aveva annunciato che sarebbe stato lui a dirigere Arma Letale 5, proprio come dovere nei confronti del vecchio amico regista. Ma da quel momento non ci sono stati più aggiornamenti. Fino ad oggi.

Tuttavia, durante un evento coperto da We Got This Covered, Gibson ha confermato che Arma letale 5 è ancora in fase di sviluppo. Non solo, ha confermato che la sceneggiatura a cui stava lavorando Donner rimane la forza trainante della narrazione, mentre è regolarmente in contatto con Danny Glover per discutere e studiare i rispettivi attesi ritorni.

Gibson ha anche accennato al fatto che il film "affronterà un paio di questioni spinose", quindi si spera che il leggendario duo torni sul set al più presto, prima che le celebri battute sul fatto di essere ormai "troppo vecchio per queste stronzate" inizino a scriversi da sole.

In precedenza, era stato confermato che Gibson avrebbe diretto Arma Letale 5 perché gli era stato chiesto dallo stesso Donner, prima di morire:

"L'uomo che ha diretto tutti i film di Arma Letale, Richard Donner, era un grande" aveva spiegato. "Stava lavorando alla sceneggiatura del quinto ed era abbastanza avanti. E un giorno mi ha detto: 'Ehi ragazzo, se dovessi tirare le cuoia lo farai tu'. Io gli ho detto: 'Ma sta' zitto', ma poi è morto davvero. Mi ha chiesto lui di farlo e io al momento non ho detto nulla. Ma l'ha detto anche a sua moglie, allo studio e al produttore. Quindi dirigerò io il quinto."