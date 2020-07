Arma Letale 5, Danny Glover:'Sarà un film molto attuale'

Dopo anni di speculazioni da qualche mese stanno arrivando conferme su Arma Letale 5, dopo le prime ammissioni del produttore Dan Lin sul ritorno di Richard Donner alla regia e Mel Gibson con Danny Glover nel cast. Quest'ultimo ha confessato qualcosa in più sull'eventuale quinto capitolo del celebre franchise, nel quale interpreta Roger Murtaugh.

Glover ha confermato che a gennaio si sono svolte alcune discussioni in merito al film:"Ci fu una conversazione a riguardo a gennaio. Non voglio dire la trama della sceneggiatura che ho letto ma ho scoperto che la storia aveva una forte rilevanza per alcune delle cose che stanno accadendo oggigiorno. Ma era gennaio. La storia cambia così in fretta... Ma si, si è parlato di questo. C'è qualcosa in programma" ha svelato l'attore.



Da anni si inseguono voci sul possibile nuovo capitolo del franchise, con Mel Gibson che ha tentato più volte di riportare sul grande schermo la saga. Tuttavia le recenti 'vecchie' accuse di antisemitismo nei confronti del regista potrebbero influenzare non poco l'avvio della produzione del quinto film. Senza contare che Richard Donner ha ormai 90 anni e non dirige più film dal 2006.

"Posso solo dire che se succede, succede qualcosa di straordinario. Se Arma Letale ci dovesse dare una sorta di contributo per capire un po' di più... sarebbe interessante, sì. Sarebbe interessante vedere come lo inseriamo all'interno del quadro politico in cui ci troviamo. Il quadro economico in cui ci troviamo. [...] Sarebbe interessante anche da quel punto di vista".

Dan Lin aveva confermato a gennaio l'idea di Arma Letale 5 mentre qualche anno Richard Donner affermò di voler lavorare al quinto film.