Arma Letale 3, il sindaco di Orlando fece un cameo nel film!

Arma Letale ha avuto il pregio di esser stato uno delle più grandi saghe action della storia del cinema e di aver fatto innamorare milioni di persone di questo genere. Una delle più grandi curiosità del terzo capitolo, riguarda, però, un improbabile cameo presente nelle prime scene del film.

La saga di Arma Letale era così amata del pubblico da spingere tantissime importanti personalità a chiedere di comparire all'interno del film. Molto spesso l'abitudine dei cameo era qualcosa che interessava solamente il mondo del cinema sforando molto poco nella politica e nelle cariche istituzionali. Il progetto di Arma Letale portò persino Mel Gibson a rifiutare la partecipazione a dei veri e proprio cult. Ciò però, non ha limitato l'attore ad aumentare ancor di più il suo status di divo indiscusso di Hollywood grazie al film.

In una delle prime scene di Arma Letale 3, compare un poliziotto di cui pochissimi sanno l'identità. A prestargli il volto non era altro che Bill Frederick, il sindaco di Orlando, in Florida, protagonista, con il suo iconico "Bravo" detto Murtaugh e Riggs dopo l'esplosione dell'edificio nella scena di apertura, di una delle scene più iconiche del film. L'edificio che venne fatto esplodere era l'ex municipio di Orlando che doveva essere distrutto per costruirne uno nuovo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi sveliamo a che punto è Arma Letale 5, nuovo capitolo della saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!